Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Holdorf - Diebstahl von Pkw-Kennzeichen

Zwischen Montag, 18. Januar 2021, 05.00 Uhr und Donnerstag, 21. Januar 2021, 15.15 Uhr kam es in der Dinklager Straße zu einem Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete beide Kennzeichen DH-LK 360 eines Opel Astra Kombi. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443-977490) entgegen.

Holdorf - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Donnerstag, 21. Januar 2021, wurde um 14.15 Uhr ein 29-jähriger Pkw-Fahrer, der in Lohne wohnt, auf der Straße An der Alten Bundesstraße kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte dies. Daher wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Vechta - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Freitag, 22. Januar 2021, wurde um 02.12 Uhr ein 20-jähriger Pkw-Fahrer aus Vechta auf der Friesenstraße kontrolliert. Im Rahmen der der Überprüfungen ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Daher wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Mittwoch, 20. Januar 2021, 20.00 Uhr und Donnerstag, 21. Januar 2021, 08.00 Uhr kam es in der Benediktinerstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Abbiegen einen Gartenzaun. Anschließend entfernte der Unbekannte sich, ohne sich um die Regulierung des Sachschadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-808460) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzten

Am Donnerstag, 21. Januar 2021, kam es um 18.38 Uhr an der Kreuzung der Oldenburger Straße zur Straße Am Blöcker zu einem Verkehrsunfall. Ein 50-jähriger Pkw-Fahrer aus Vechta wollte die Oldenburger Straße von der Straße Am Blöcker aus überqueren. Hierbei übersah er einen 37-jährigen Pkw-Fahrer aus Vechta, der auf der Oldenburger Straße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, durch den beide Pkw-Fahrer leicht verletzt wurden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, POK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell