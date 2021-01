Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Cloppenburg - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Freitag, 22. Januar 2021, wurde um 02.40 Uhr eine 40-jährige Pkw-Fahrerin aus Cloppenburg auf dem Prozessionsweg kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen ergab sich der Verdacht, dass die Frau unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Daher wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag, 21. Januar 2021, kam es um 12.40 Uhr an der Kreuzung der Osterstraße zur Hagenstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Oldenburg wollte von der Osterstraße nach links in die Hagenstraße abbiegen. Hierbei übersah er einen 56-jährigen Leichtkraftradfahrer aus Cloppenburg, der ihm entgegenkam. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der Cloppenburger leicht verletzt wurde. Der Sachschaden wird auf 2500 Euro geschätzt.

Cloppenburg - Rauchentwicklung in Wohnung

Am Freitag, 22. Januar 2021, kam es in der Bergstraße zu einer Rauchentwicklung in einer Wohnung. Eine Bewohnerin eines Mehrparteienhauses bemerkte einen Brandmeldealarm in einer anderen Wohnung und alarmierte die Feuerwehr. Die Bewohner wurden vorsorglich aus ihren Wohnungen geleitet. Die Bewohnerin der betroffenen Wohnung war nicht anwesend. Die Feuerwehr Cloppenburg rückte mit sechs Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften aus. Es stellte sich heraus, dass ein Gegenstand auf einer Herdplatte eine starke Rauchentwicklung verursacht hatte. Es wurden keine Personen verletzt.

