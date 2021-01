POL-CLP: Einzelmeldung für den Bereich Cloppenburg

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Molbergen - Raub auf Tankstelle vom 19. Januar 2021, Tatverdächtiger stellt sich

Wie bereits berichtet kam es am Dienstag, 19. Januar 2021, gegen 20.35 Uhr in Molbergen zu einem Raub auf eine Tankstelle. Am Mittwoch, 20. Januar 2021, stellte sich ein junger Mann aus Molbergen bei der Polizeidienststelle in Cloppenburg. Daraufhin wurde dessen Wohnung auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Oldenburg durchsucht und mutmaßliche Tatkleidung sichergestellt. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

