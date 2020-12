Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: A65/AS LD-Süd - Auffahrunfall

Bild-Infos

Download

A/65/AS LD-SüdA/65/AS LD-Süd (ots)

Zu einem Auffahrunfall mit einer leichtverletzten Autofahrerin und einem Gesamtschaden von ca. 10.000 Euro kam es gestern Morgen (30.11.2020, 07.30 Uhr) auf dem Autobahnzubringer Landau-Süd in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Eine 48 Jahre alte Autofahrerin bemerkte den Bremsvorgang einer 29-Jährigen nicht rechtzeitig und fuhr auf ihr Fahrzeug auf, während diese auf ein weiteres vorausfahrendes Fahrzeug geschoben wurde. Durch den Aufprall erlitt die jüngere Autofahrerin ein HWS und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An allen drei beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben

Michael Baron



Telefon: 06323 955 120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell