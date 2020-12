Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fußgänger will nach Landau

Bad BergzabernBad Bergzabern (ots)

Mehrere Autofahrer meldeten am gestrigen Abend, 30.11.2020, gegen 19:00 Uhr, auf der Weinstraße in Höhe einer Klinik, einen Mann, der vorbeifahrende Autos anhalten wollte. Als Grund gab der 58-jährige an seinen Wohnort nach Landau mitfahren zu wollen. Bei der Kontrolle durch die Polizei stellte sich heraus, dass der Mann mit fast 1,4 Promille dem Alkohol zugesprochen hatte. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

