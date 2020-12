Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Mann in Krankenhauskleidung aufgegriffen

Bad BergzabernBad Bergzabern (ots)

Am 01.12.2020, gegen 07:00 Uhr, erkundigte sich ein Mann, bekleidet in Jeans, Unterhemd und darüber einem Krankenhaushemd, bei einem Anwohner nach dem Weg zu einem Einkaufsmarkt. Die verständigte Polizeistreife konnte den Mann im Stadtgebiet aufgreifen. Schnell stellte sich heraus, dass der Mann am gestrigen Abend nach einem Streit ins Krankenhaus ging um seine Verletzung an der Hand behandeln zu lassen. Warum er das Krankenhaus heute Morgen verlassen hatte, ließ sich letztendlich nicht klären. Der 27-Jährige wurde zur weiteren Behandlung wieder ins Krankenhaus zurückgebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Bad Bergzabern

Reiner Steigner



Telefon: 06343-9334-25

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell