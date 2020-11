Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Geschwindigkeitskontrolle

Bild-Infos

Download

EdenkobenEdenkoben (ots)

Soeben wurde am 30.11.2020 in einem Zeitraum von 15:00 Uhr - 16:00 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung in der Weinstraße in Edenkoben in Höhe des Schulzentrums durchgeführt. Bei erlaubten 30 km/h waren 15 PKW-Fahrer zu schnell. Die Höchstgeschwindigkeit betrug hierbei 48 km/h. Alle Fahrzeugführer wurden gebührenpflichtig verwarnt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben

Mike Bourdy



Telefon: 06323 955 0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell