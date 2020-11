Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Büchelberg - PKW Fahrer verletzt sich leicht

BüchelbergBüchelberg (ots)

Büchelberg; Am 30.11.2020 befuhr um 11:30 Uhr ein 88-jähriger PKW Fahrer die Verlängerung der Turmstraße von der Grillhütte kommend. Aufgrund Unachtsamkeit kam der Fahrer von der Fahrbahn ab und überschlug sich in einem neben der Fahrbahn verlaufenden Graben. Durch die Beschädigungen wurde der Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die verständigte Feuerwehr aus seinem Fahrzeug gerettet werden. Glücklicherweise wurde der Fahrer nur leicht verletzt und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. An dem Opel entstand mit ca. 15.000EUR ein Totalschaden.

