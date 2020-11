Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth - Falschfahrer zeigt sich uneinsichtig

Wörth am RheinWörth am Rhein (ots)

Wörth; Am 29.11.2020 wurde um 16:20 Uhr durch eine Verkehrsteilnehmerin mitgeteilt, dass ein PKW mit Anhänger auf der B10 in falscher Richtung nach Karlsruhe aufgefahren sei. Dort sei der Fahrer nach kurzer Irrfahrt mit dem Gespannt wieder gewendet und an der Anschlussstelle Maximiliansau abgefahren. Der 67-Fahrer konnte im Bereich Maximiliansau angetroffen werden. Auf sein Fehlverhalten angesprochen zeigte er sich vollkommen uneinsichtig. Ein Gefahrenbewusstsein ließ der Fahrer nicht erkennen. Ihn erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige und die Führerscheinstelle wurde über sein Verhalten informiert.

