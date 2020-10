Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode/Benefeld: 77-jähriger Vermisster auf Gleisbett gefunden

Heidekreis (ots)

22.10. / 77-jähriger Vermisster auf Gleisbett gefunden

Walsrode/Benefeld: Der Polizei wurde am Mittwochabend ein vermisster, dementer Mann gemeldet. Der 77-jährige sollte bereits seit 18:30 Uhr durch das Pflegepersonal einer Senioreneinrichtung aus Benefeld erfolglos gesucht worden sein. Aufgrund der Demenzerkrankung und der damit verbundenen Orientierungslosigkeit veranlasste die Polizei umfangreiche Suchmaßnahmen. Hierzu wurden ein Polizeihubschrauber und Personenspürhunde eingesetzt. Zudem unterstützen die örtlichen Feuerwehren die Suche nach dem Vermissten. Am Donnerstagmorgen um 06:15 Uhr wurde der Mann schließlich durch einen Lokomotivführer auf der Gleisanlage eines örtlichen Unternehmens in Benefeld entdeckt. Aufgrund der gefahrenen Schrittgeschwindigkeit und einer sofort eingeleiteten Notbremsung, konnte ein Zusammenstoß nach ersten Erkenntnissen verhindert werden. Der Vermisste wurde mit einer Kopfverletzung, die er sich vermutlich zuvor durch einen Sturz zugezogen hat, und leicht unterkühlt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis

Tarek Gibbah

Telefon: 05191/9380-104

E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell