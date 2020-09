Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Ladendiebe ertappt

Offenburg (ots)

Zwei Langfinger hatten am späten Donnerstagnachmittag einen verschlossenen, mit Werkzeug befüllten Sicherheitsschrank im Visier. Ein 43-Jähriger und sein 35-jähriger mutmaßlicher Komplize brachen nach derzeitigem Sachstand gegen 16.50 Uhr den Schrank in einem Baumarkt in der Max-Planck-Straße gewaltsam auf und entwendeten mehrere Elektrowerkzeuge. Aufgrund des hohen Besucheraufkommens war ein unbemerktes Passieren der Kasse für die beiden nicht möglich und beim Anblick der Ladendetektive suchten sie schnell das Weite im Außenbereich. Dort wurden sie durch das Personal des Baumarktes in Empfang genommen. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen wegen dem besonders schweren Fall des Diebstahls eingeleitet. /jh

