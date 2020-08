Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Verunfallter Motorroller wurde gestohlen

Melle (ots)

Am späten Montagnachmittag kam es am Verkehrskreisel Westumgehung/Gesmolder Straße zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines weißen Motorrollers der Marke Peugeot, Modell Speedfight 5. Das bei dem Unfall beschädigte Zweirad wurde in der Folge verschlossen neben einem Verteilerkasten abgestellt und sollte später abgeholt werden. Am Samstagvormittag war der Motorroller mit dem Versicherungskennzeichen 929RSE aber am Abstellort nicht mehr auffindbar und offensichtlich in der Zwischenzeit gestohlen worden. Hinweise zum Verbleib des Rollers nimmt die Meller Polizei unter 05422/920600 entgegen.

