Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unfall mit schwarzem Mercedes und Radfahrer- Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am frühen Samstagnachmittag an der Ecke Atterstraße/Bürener Straße ereignete. Die 32-jährige Fahrerin eines schwarzen Mercedes der C-Klasse wollte gegen 13.25 Uhr von der Bürener Straße auf die Atterstraße einbiegen, als in dem Moment ein 22 Jahre alter Radfahrer auf dem Radweg vorfahrtsberechtigt auf dem Radweg, entgegengesetzt der vorgeschriebenen Richtung, den Einmündungsbereich passierte. Bei dem Zusammenstoß zog sich der Radler leichte Verletzungen zu. Da beide Beteiligten gegenüber der Polizei unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machten, bitten die Ermittler um Hinweise in der Sache. Insbesondere die Insassen von Autos, die hinter dem Mercedes standen, und ein weiterer Radfahrer, der sich an der Einmündung befunden haben soll, werden gebeten, sich unter 0541/327-2215 zu melden.

