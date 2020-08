Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln-Schwagstorf: Versuchter Einbruch in Kirche

Ostercappeln (ots)

In der Zeit zwischen Freitag- und Samstagmorgen haben Unbekannte versucht, in die katholische Kirche an der Mühlenstraße einzubrechen. Die Täter warfen mit einem Pflasterstein zunächst eine Glasscheibe eines Nebenraumes ein und entriegelten das Fenster. Offensichtlich erkannten die Einbrecher danach, dass sie auf diesem Wege nicht weiter in die Kirche gelangen würden und sahen von der weiteren Tatausführung ab. Die Bohmter Polizei bittet um Hinweise auf verdächtige Personen und Fahrzeuge, die im Schwagstorfer Ortsgebiet aufgefallen sind und mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten. Telefon: 05471/9710.

