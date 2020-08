Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Enkeltrick-Anrufe in Stadt & Landkreis Osnabrück

Osnabrück (ots)

Der sogenannte Enkeltrick ist eine besonders hinterhältige Form des Betrugs, der für die Opfer teilweise existenzielle Folgen haben kann. Sie können hohe Geldbeträge oder sogar ihr gesamtes Erspartes verlieren. Mit den Worten "Rate mal, wer hier spricht" oder ähnlichen Formulierungen rufen Betrüger bei meist älteren und allein lebenden Personen an, geben sich als Verwandte, Enkel oder auch gute Bekannte aus und bitten kurzfristig um Bargeld. Als Grund wird meist ein finanzieller Engpass (z.B. für einen Auto- oder Wohnungskauf) oder eine Notlage (z.B. ein Verkehrsunfall mit Personenschaden) vorgetäuscht. Die Lage wird immer als äußerst dringlich dargestellt. Es kann passieren, dass die Opfer gleich durch mehrere Anrufe unter Druck gesetzt werden. Sobald das Opfer zahlen will, wird ein Bote angekündigt, der das Geld abholt. Hat der Betroffene die geforderte Summe nicht parat, wird er gebeten, unverzüglich zur Bank zu gehen und dort den Betrag abzuheben. Nicht selten ruft der Täter sogar ein Taxi, wenn das Opfer den Weg nicht mehr zu Fuß bewältigen kann. Auf diese Weise haben Enkeltrick-Betrüger in der Vergangenheit bereits Beträge im fünf- und sechsstelligen Eurobereich erbeutet.

An diesem Freitag wurden der Polizei erneut betrügerische Anrufe in Osnabrück und Bad Iburg gemeldet, zum Glück gingen die Angerufenen bislang nicht auf die Forderungen ein. Die Anrufe sind nicht immer auf die Stadt oder den Südkreis beschränkt, alle Bewohnerinnen und Bewohner in Stadt und Landkreis sind zu erhöhter Wachsamkeit aufgerufen.

Tipps der Polizei gegen den Enkeltrick:

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt.

- Legen Sie den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert

- Vergewissern Sie sich, ob die jeweilige Person wirklich ein Verwandter ist: Rufen Sie die Person unter der Ihnen bekannten Rufnummer zurück.

- Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis.

- Geben Sie niemals Geld an unbekannte Personen weiter.

- Wählen Sie im Zweifelsfall die Notrufnummer 110, legen Sie zuvor auf, lassen Sie sich nicht verbinden!

- Wenn Sie Opfer geworden sind, wenden Sie sich an die Polizei und erstatten eine Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

