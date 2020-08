Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Augenzeuge nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Osnabrück (ots)

Am Mittwochabend, gegen 21:45 Uhr, kam es auf der Ampelkreuzung Lotter Straße Ecke Kirchenkamp zu einer gefährlichen Situation zwischen einem Fußgänger und einem Pkw. Ein 21-jähriger Osnabrücker beabsichtigte den Kreuzungsbereich an der Fußgängerampel bei Grün zu überqueren. Nur dem Eingreifen seines 20-jährigen Mitbewohners ist es zu verdanken, dass er dabei nicht von einem VW Polo erfasst wurde. Der Polo passierte den Bereich der Fußgängerampel, ohne seine Geschwindigkeit zu drosseln und setzte seine Fahrt auch entsprechend fort. Es handelte sich um ein älteres Fahrzeug, Erstzulassung 1998. Das Kennzeichen konnte abgelesen werden. Die Polizei sucht nun nach einem Autofahrer, der Zeuge der Straßenverkehrsgefährdung wurde. Er hielt nach dem Vorfall an und erkundigte sich nach dem Wohlergehen des 21-Jährigen. Leider wurden aufgrund der allgemeinen Aufregung keine Kontaktdaten mit dem Augenzeugen ausgetauscht. Dieser möge sich bitte bei der Polizei unter 0541/327-2215 oder 0541/327-2315 melden.

