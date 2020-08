Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Pkw-Aufbruch in der Frankenstraße

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagvormittag ist in der Frankenstraße ein dunkelblauer Ford Fiesta aufgebrochen worden. Der Täter nutzte offenbar die Gelegenheit, schlug zwischen 08.05 Uhr und 11.25 Uhr die Beifahrerscheibe des auf dem Parkstreifen abgestellten Autos ein und nahm aus dem Innenraum eine Geldbörse mit. Hinweise in der Sache nimmt die Osnabrücker Polizei unter 0541/327-3203 oder -2115 entgegen.

