Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter: Vorfall auf der Osnabrücker Straße- Zeugen in Ford Fiesta gesucht

Hilter (ots)

Am frühen Morgen des vergangenen Samstags wurde ein 30-Jähriger auf der Osnabrücker Straße von zwei unbekannten Männern angegriffen und verletzt. Die Polizei sucht nun nach den Insassen eines Ford Fiesta, die möglicherweise Hinweise in der Sache geben können. Der Vorfall ereignete sich gegen 03.45 Uhr, als der Georgsmarienhütter zu Fuß in Richtung Wellendorf unterwegs war. In dem Streckenabschnitt nach dem Mazda-Autohaus hielt ein silberfarbener VW (Modell Fox, Polo, oder Golf IV, Osnabrücker Kennzeichen) mit eingeschaltetem Warnblinker am rechten Straßenrand an. Mit den beiden männlichen Insassen des Autos war der 30-Jährige zuvor bereits wegen einer Mitfahrgelegenheit in verbalen Streit geraten. Die Männer stiegen aus dem Wagen, schlugen mehrfach auf den Georgsmarienhütter ein und warfen den Leichtverletzten schließlich in den Straßengraben. Der Mann benachrichtigte in der Folge die Polizei und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Das Opfer erklärte, dass ein Ford Fiesta an dem mit eingeschaltetem Warnblinker abgestellten Wagen der Täter vorbeigefahren sei. Die Insassen dieses Autos werden gebeten, sich bei der Dissener Polizei zu melden. Telefon: 04321/921390.

