POL-OG: Appenweier, Urloffen - Ermittlungen nach gefährlicher Körperverletzung

Ein 40-Jähriger ist am Donnerstagabend vor einem Imbissgeschäft in der Hauptstraße von mehreren Männern geschlagen worden. Nach ersten Erkenntnissen war der Mann gegen 20.50 Uhr aus seinem Fahrzeug ausgestiegen, als vier noch Unbekannte auf ihn zuliefen und anfingen gemeinsam auf ihn einzuschlagen. Einer der Täter soll auf das Dach seines Pkw gestiegen sein und mit einem dicken Kabel von oben herab auf ihn eingeschlagen haben. Der Wagen wurde dabei an der Fahrertür beschädigt. Nach der Tat ergriffen die Schläger die Flucht. Das Opfer erlitt bei dem Angriff mehrere Verletzungen. Ein vorausgegangenes Gerangel gegen 18.25 Uhr in der Schulstraße könnte im Zusammenhang mit der Tat stehen. Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben die Ermittlungen aufgenommen.

