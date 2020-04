Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannter lässt Luft aus drei Reifen - Zeugen gesucht (20.04.2020)

Konstanz (ots)

Ein unbekannter Täter ließ in der Nacht von Montag auf Dienstag an einem VW Touran, der im Schreinerweg auf einem Parkplatz abgestellt war, an drei Reifen die Luft raus. Einer Zeugin fiel gegen 23.45 Uhr eine Person auf, die um den Pkw schlich. Die Person kann wie folgt beschrieben werden: 18-20 Jahre alt, schlank, kurze dunkle Haare, südländisches Aussehen, rote Jogginghose, weißes Oberteil. Personen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Konstanz-Wollmatingen, Tel. 07531/94299-3, in Verbindung zu setzen.

