Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Falsche Wasserwerker; Soltau: Einbruch in Einfamilienhaus; Schneverdingen: Drogenfahrt; Walsrode: Berauschter Fahrer

Heidekreis (ots)

20.10. / Falsche Wasserwerker

Bad Fallingbostel: Eine 89-jährige Dame wurde am Dienstagmorgen in ihrem Haus an der Soltauer Straße von falschen Wasserwerkern bestohlen. Während die Geschädigte sich mit einem Betrüger im Obergeschoss aufhielt, durchsuchte vermutlich ein Komplize sämtliche Räumlichkeiten und entwendete hierbei Wertgegenstände. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Bad Fallingbostel unter 05162-9720 entgegen. Darüber hinaus warnt die Polizei ausdrücklich vor dieser Betrugsmasche und bittet in diesem Zusammenhang darum, die eigenen Verwandten und Bekannten zu informieren.

20.10. / Einbruch in Einfamilienhaus

Soltau: Unbekannte hebelten in der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Flachslandstraße auf. Es wurden alle Räumlichkeiten betreten und durchsucht. Über die Höhe des Gesamtschadens gibt es noch keine Informationen. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Soltau unter 05191-93800 in Verbindung zu setzen.

20.10. / Drogenfahrt

Schneverdingen: Am Dienstagmittag kontrollierten Beamte der Polizei den Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeuges. Es stellte sich nicht nur heraus, dass der 22-jährige etwa 55 Gramm Marihuana mit sich führte. Er stand auch unter dem Einfluss von THC. Nach der anschließenden Blutprobenentnahme konnte der Schneverdinger zu Fuß weitergehen. Das Marihuana wurde ebenfalls einbehalten.

20.10. / Berauschter Fahrer

Walsrode: Am Dienstagnachmittag wurde ein Pkw-Fahrer im Stadtgebiet kontrolliert. Ein durchgeführter Urintest reagierte positiv auf THC und Kokain. Dem 40-jährigen wurde nicht nur die Weiterfahrt untersagt, er musste darüber hinaus auch noch eine Blutprobe abgeben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell