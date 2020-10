Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Einbruch ins Schulgebäude vereitelt; Unfallzeugen gesucht; Walsrode: Zigarettenautomat hält stand; Fahrzeugscheibe eingeschlagen; Fallingbostel: Einbruch in zwei Geschäftsgebäude

Heidekreis (ots)

17.10./ Zigarettenautomat hält stand

Walsrode: Gegen 21:30 Uhr hörten Anwohner der Straße Am Bahnhof am Samstag einen lauten Knall und beobachteten zwei Personen, die sich an dem vor dem Haus aufgestellten Zigarettenautomaten mit Böllern und Brechstange zu schaffen machten. Die beobachteten Täter flüchteten vor Eintreffen der Polizei. Am Zigarettenautomaten entstand ein Sachschaden von 2.500,- Euro.

17.10./ Einbruch ins Schulgebäude vereitelt

Soltau: Zeugen bemerkten am Samstag gegen 19:20 Uhr den akustischen Alarm an der Berufsbildenden Schule und sahen mehrere Personen von dort flüchten. Polizeibeamte stellten vor Ort fest, dass eine Nebeneingangstür aufgehebelt worden war, die Täter das Objekt jedoch nicht betreten haben dürften. Eine verdächtige Personengruppe wurde im Laufe des Abends überprüft. Inwieweit sie mit der Tat in Verbindung stehen wird noch ermittelt.

17.10./ Fahrzeugscheibe eingeschlagen

Walsrode: Samstagmorgen, kurz vor 05:00 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines in der Lindenstraße geparkten VW Golf ein und flüchteten unerkannt. Der Schaden beläuft sich auf 500,- Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Walsrode, Tel.: 05161/984480, zu melden.

17.10./ Unfallzeugen gesucht

Soltau: Die Polizei sucht Zeugen, die am Samstag zwischen 07:30 und 12:00 Uhr beobachtet haben, wie ein im Simon-Aron-Gang geparkter schwarzer Skoda Karoq von einem anderen Fahrzeug an der vorderen Beifahrerseite beschädigt wurde. Der Fahrzeugführer flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden von 1000,- Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizei in Soltau, Tel.: 05191/93800.

17.10./ Einbruch in zwei Geschäftsgebäude

Bad Fallingbostel: Gleich zwei Geschäftsgebäude wurden in der Nacht zu Sonntag von Einbrechern aufgesucht. Am Kirchplatz wurden eine Seitentür und diverse Innentüren aufgehebelt. Nach ersten Feststellungen dürften Bargeld und Werkzeug entwendet worden sein. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. An einer Gaststätte am Sebastian-Kneipp-Platz versuchten die Täter mehrere Fenster und die Eingangstür aufzuhebeln bis sie letztlich ein hinteres Fenster überwinden und einsteigen konnten. Die Wirtschaftsräume wurden durchsucht. Auch hier ist noch nicht bekannt, was genau entwendet wurde. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Soltau, Tel.: 05191/93800, in Verbindung zu setzen.

