Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - tödlicher Badeunfall

Offenburg (ots)

Zu einem tödlichen Badeunfall kam es am Samstagnachmittag gegen 16.20 Uhr am Waldmattensee in Kippenheim-Weiler. Eine 19-jährige Nichtschwimmerin verstarb trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch am Unglücksort. Rettungskräfte von Feuerwehr und DLRG sowie ein Polizeihubschrauber waren am Einsatz beteiligt. Die Kriminalpolizei Offenburg hat die Ermittlungen in der Sache aufgenommen.

/CFL

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell