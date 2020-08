Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Motorradfahrer nach Unfall schwer verletzt

Baden-Baden (ots)

Ein schwerverletzter Motorradfahrer und Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro sind die Bilanz eines Motorradunfalles am Samstagvormitttag auf der L79 zwischen Rote Lache und Baden-Baden. Ein Motorradfahrer aus Holland fuhr von der Roten Lache in Richtung Baden-Baden und wollte sich vergewissern, ob er überholen könne. Hierzu schwenkte er kurz auf die Gegenfahrbahn. In diesem Moment kamen zwei Motorradfahrer entgegen. Der vordere Motorradfahrer musste stark bremsen, um einen Unfall zu vermeiden. Der nachfolgende Fahrer einer Yamaha fuhr seinem Vordermann auf und stürzte. Der 35-jährige Mann aus dem Raum Vaihingen wurde dabei schwer verletzt. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Die beiden Motorräder waren nicht mehr fahrbereit. Den holländischen Motorradfahrer erwartet eine Anzeige. /CBR

