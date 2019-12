Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebstahl: Jacken getauscht

Kaiserslautern (ots)

Eine Unbekannte hat am Donnerstag in einer Arztpraxis in der Innenstadt eine Jacke gestohlen. Offensichtlich unter dem Vorwand einen Arzttermin vereinbaren zu wollen, betrat die Frau die Praxis. Wenig später stellte ein Patient fest, dass seine Jacke nicht mehr an der Garderobe hing. Stattdessen hing dort die Jacke der Unbekannten. Dass die Frau die Jacken verwechselte ist auszuschließen. Die Polizei geht von einem Diebstahl aus. |erf

