Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Kindertagesstätte Silz

Silz (ots)

Am Freitagmorgen, den 9. Oktober 2020, gegen 04:30 Uhr, wurde der Polizei Bad Bergzabern ein möglicher Einbruch in die Kindertagesstätte in Silz gemeldet. Vor Ort konnte ermittelt werden, dass bislang unbekannte Täter in die Kindertagesstätte eingebrochen waren. Hierbei erbeuteten sie mehrere Gegenstände im Gesamtwert von mindestens 1500,-EUR. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern machen können oder sonst verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dieser Tat gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de an die Polizei Bad Bergzabern zu wenden.

