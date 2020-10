Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Neustadt/Wstr. - Geschwindigkeit nicht angepasst, Fahrerin schwer verletzt

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Eine 19-jährige befuhr gestern (07.10.20) gegen 11:05 Uhr mit ihrem Pkw die BAB 65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen und wollte die Autobahn an der Ausfahrt Neustadt-Süd verlassen. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei nasser Fahrbahn kam sie im Verlauf der Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr den Grünstreifen und blieb schließlich an einem Hang stehen. Die Fahrerin wurde aufgrund schwerer Verletzungen von den eingesetzten Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. An dem Pkw entstand Totalschaden, außerdem wurden mehrere Leitpfosten beschädigt. Die Gesamtschadenshöhe wird mit etwa 11.500 EUR angegeben. Zur Absicherung der Unfallstelle waren die Feuerwehren aus Edenkoben und Maikammer mit insgesamt 34 Einsatzkräften vor Ort. Für die erforderlichen Abschleppmaßnahmen musste die Abfahrt Neustadt-Süd kurzfristig gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben

Martina Benz



Telefon: 06323 955 100

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell