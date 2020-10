Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Wertgegenstände aus Autos gestohlen- Tatverdächtige ermittelt

Landau (ots)

Im Juni kam es in Landau, vorwiegend im Ortsteil Queichheim zu neun Diebstählen aus Autos. Immer in der Nachtzeit wurden unverschlossene PKWs geöffnet und aus diesen Bargeld, Fahrzeugpapiere und andere Wertgegenstände gestohlen. Eine aufmerksame Zeugin die in der Nacht des 29.06.20 durch Geräusche aufgeweckt wurde und zwei Täter bei der Tatausführung beobachten konnte, verständigte die Polizei. Diese konnte die Diebe in unmittelbarer Tatortnähe festnehmen. Die Ermittlungen ergaben, dass sich die Tätergruppe aus insgesamt vier Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 14 Jahren zusammensetzte. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass sich Fahrzeugführer beim Abstellen ihres Pkw davon überzeugen sollen, dass das Fahrzeug tatsächlich abgeschlossen ist um solche Taten nicht zu begünstigen und um sich Unannehmlichkeiten wie Ersatzbeschaffung von Papieren, Kreditkarten etc. zu ersparen. Am sichersten ist es, wenn sich keine Wertgegenstände im Fahrzeug befinden.

