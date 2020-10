Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Vergessener Kochtopf löst Brandalarm aus

Bad Bergzabern (ots)

Am Mittwoch, 7. Oktober 2020, gegen 12.05 Uhr, teilte eine Zeugin bei der PI Bad Bergzabern mit, dass sie Rauch aus einem Anwesen in der Danziger Straße festgestellt hat. Die sofort verständigte Freiwillige Feuerwehr Bad Bergzabern und die PI Landau fuhren die Brandörtlichkeit an. Die Feuerwehr verschaffte sich mittels Drehleiter über den Balkon Zutritt zur verlassenen Wohnung. In der Küche hatte der Wohnungsinhaber vergessen den Herd abzustellen. Der darauf befindliche Kochtopf hatte zu qualmen begonnen. Der Topf wurde vom Herd genommen und die Wohnung gelüftet. Personen- und Gebäudeschaden war nicht entstanden. In der Wohnung hatte sich zum Auslösezeitpunkt niemand befunden. Die vierköpfige Familie kam erst im Verlauf der Einsatzmaßnahmen zurück zur Wohnung.

