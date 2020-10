Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Verbandsgemeindeverwaltung Annweiler

Annweiler (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, 07.10.2020, drangen bislang Unbekannte in die Verbandsgemeindeverwaltung Annweiler ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so ins Innere des Gebäudes, wo sie nach Wertsachen suchten. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde nichts entwendet. Bereits in der Nacht vom 21.07. auf den 22.07.2020 kam es zu einem Einbruch in das Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Annweiler. Inwieweit zwischen beiden Taten Zusammenhang besteht, ist u.a. Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise nimmt die Kriminalinspektion Landau unter kilandau@polizei.rlp.de oder 06341/287-3333 entgegen.

