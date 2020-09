Polizei Lippe

POL-LIP: Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Lippe (ots)

Bad Salzuflen - (ho) Am späten Freitagabend gegen 23:30 Uhr verunfallte ein 34-jähriger PKW-Fahrer aus Gelsenkirchen auf der Straße Seligenwörden. Der Fahrer war mit seinem BMW in Richtung Extersche Straße gefahren und im Verlauf einer Linkskurve von der Fahrbahn geradeaus in den Grünbereich geraten. Der Mann blieb unverletzt, stand jedoch unter Alkoholeinfluss. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und seinen Füherschein abgeben.

