Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geschwindigkeitsüberwachung

Bellheim (ots)

Am Dienstagmorgen wurden aufgrund mehrerer Bürgerbegehren im Zeitraum von 07-08 Uhr Lasermessungen in der Hammerstraße in Bellheim durchgeführt. Dabei ergaben sich bei erlaubten 30 km/h insgesamt 4 Geschwindigkeitsüberschreitungen. Der "Spitzenreiter" war mit 50 km/h unterwegs.

