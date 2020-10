Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Landau (ots)

Zwei verletzte Personen, sowie ca. 18000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Dienstagvormittag auf der B38 zwischen Landau und Impflingen. Bisherigen Ermittlungen zufolge befand sich ein 62-jähriger Autofahrer auf der B 38 in Fahrtrichtung Landau im Stau, als er versuchte sein Fahrzeug auf der B 38 zu wenden. Hierbei übersah er eine 55-jährige, entgegenkommende Autofahrerin und es kam zum Frontalzusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Beide Unfallbeteiligten wurden durch den Unfall verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau

Michaela Mack

Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell