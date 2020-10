Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - A 65 wegen Tierfutter gesperrt

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Dienstags wurde der Polizei eine Fahrbahnverschmutzung auf der A 65 mitgeteilt. Die Beamten stellten fest, dass es sich bei der Verschmutzung offenbar um verlorenes Tierfutter handelte. In Verbindung mit dem vorherrschenden Regen quoll das Material auf, was zu rutschigen Fahrbahnverhältnissen führte. Für die erforderlichen Reinigungsarbeiten durch die Autobahnmeisterei musste die A 65 ab der Anschlussstelle Landau-Zentrum voll gesperrt werden. Die Verschmutzung zog sich bis zur Anschlussstelle Edenkoben. Zum Berichtszeitpunkt (11:45 Uhr) ist die A 65 einspurig befahrbar. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Edenkoben unter 06323/955-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben

Martina Benz



Telefon: 06323 955 100

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell