POL-PDLD: Rheinzabern - Motorradfahrer verletzt sich bei Zusammenstoß

Rheinzabern; Am 05.10.20 befuhr um 07:30 Uhr eine 16-jährige Fahrerin eines Leichtkraftrads den Kreisverkehr bei der IGS Rheinzabern. In diesem Bereich wollte eine PKW Fahrerin nach einem Haltevorgang wieder in die Fahrbahn einfahren und übersah die ausfahrende Kraftradfahrerin. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die 16-Jährige leicht und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Unfallschaden von ca. 3500EUR

