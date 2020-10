POL-PDLD: Landau- Fahrräder sichergestellt - Eigentümer gesucht

Polizeidirektion Landau

Landau (ots)

Sechs neuwertige Fahrräder im Wert von zirka 2000 EUR wurden von Polizeibeamten am Donnerstagabend den 17.09.2020 in Landau sichergestellt. Ein aufmerksamer Zeuge hatte einen 31 - Jährigen dabei beobachtet, wie er die Fahrräder in einen Transporter lud und verständigte daraufhin die Polizei. Die Beamten stoppten das Fahrzeug noch im Stadtgebiet. Der Fahrer des Sprinters gab an, die Fahrräder bei einem 36-Jährigen in Landau gekauft zu haben. Da der Kaufpreis jedoch weit unter dem tatsächlichen Wert der Fahrräder lag und kein Eigentumsnachweis vorgezeigt werden konnte, wurde aufgrund des Verdachts der Hehlerei sowie des Fahrraddiebstahls ein Strafverfahren eingeleitet und die Fahrräder durch die Polizei Landau sichergestellt. Bislang konnte eines der Fahrräder einem Fahrraddiebstahl zugeordnet und somit der rechtmäßige Besitzer ermittelt werden. Die Herkunft der weitern fünf Fahrräder ist bislang ungeklärt. Die Polizei sucht nun anhand der beigefügten Bilder die Eigentümer der Fahrräder.

