Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Urintest positiv auf (fast) alles

Bellheim (ots)

Eine aufmerksame Anwohnerin meldete am Samstagabend ein ihr verdächtig vorkommendes Fahrzeug in einem Bellheimer Wohngebiet. Bei einer kurz darauf durchgeführten Verkehrskontrolle durch Beamte der Polizeiinspektion Germersheim konnte bereits beim Herantreten an das Fahrzeug Cannabis-Geruch wahrgenommen werden. Ein später freiwillig durchgeführter Urintest beim Fahrzeugführer verlief positiv auf fast alle aufgeführten Stoffgruppen - THC, Amfetamin, Metamfetamin und Opiate. Zudem konnten bei der anschließenden Durchsuchung des Autos weitere Betäubungsmittel und -utensilien aufgefunden werden. Da keiner der drei Fahrzeuginsassen den Besitz der Drogen einräumte, müssen sich alle wegen einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Gegen den Fahrzeugführer wurde zusätzlich ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

