Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Beschädigtes Fahrzeug nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Bad Bergzabern (ots)

Am Sonntag, 04.10.2020, gegen 12.05 Uhr, beobachtet ein Zeuge einen Mercedes Benz mit Karlsruher Kennzeichen der beim rückwärts einparken in der Kurtalstraße in Bad Bergzabern, gegen einen geparkten roten VW Polo gestoßen ist. Anschließende hat er unerlaubt die Unfallstelle verlassen. Noch bevor die Polizei an der Unfallstelle eingetroffen ist, hatte auch der Polo die Unfallstelle verlassen. Ob der Geschädigte den Schaden an seinem Fahrzeug bemerkt hat ist nicht bekannt. Das Kennzeichen des Geschädigten hat sich der Zeuge nicht gemerkt. Nach Angaben des Zeugen müssen beide Fahrzeuge unfallbeschädigt sein.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel. 06343-93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern

Ralf Burkhard

Telefon: 06343/9334-24



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell