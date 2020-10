Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben und Edesheim - ungebetener Besuch in der Kindertagesstätte

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Zwischen Freitag (02.10.2020) und Sonntag (04.10.2020) wurde die Kindertagesstätte in der Edenkobener Luitpoldstraße von Unbekannten aufgesucht. Auf ungeklärte Art und Weise konnte/n der/die Täter in das Gebäude eindringen und entwendete/n Elektronikgeräte. Ebenfalls zwischen Freitag und Sonntag kam es in der katholischen Kindertagesstätte in Edesheim zu einem Einbruch. Der/die Täter gelangten durch ein aufgehebeltes Bürofenster in die Räumlichkeiten. Entwendet wurde in diesem Fall nichts. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Edenkoben unter 06323/955-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Edenkoben

Martina Benz



Telefon: 06323 955 100

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell