Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zu schnell und zu wenig "Grip"...

Germersheim (ots)

...waren die Ursachen eines Verkehrsunfalles am Donnerstagnachmittag auf der regennassen B9 bei Germersheim. Eine 60-jährige Autofahrerin befuhr die Anschlussstelle Germersheim-Süd in Richtung Karlsruhe. Da die Frau ihre Geschwindigkeit nicht dem zu diesem Zeitpunkt herrschenden Niederschlag anpasst haben dürfte, verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Dieses drehte sich und kam neben der Fahrbahn im Grünstreifen zum Stehen. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnten die Beamten feststellen, dass die beiden Hinterreifen des Autos stark abgefahren waren. Dieser Umstand dürfte ebenfalls zu dem Unfall beigetragen haben. Die Frau wurde leichtverletzt mit dem Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

