Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Einfamilienhaus Herxheim, Im Eichelhorst, 03.10.2020, 20:10 Uhr

Landau (ots)

Am Samstag Abend gegen 20:10 Uhr öffnete eine Hausbesitzerin in der Straße "Im Eichelhorst" in Herxheim ihre Haustür und überraschte im Haus einen Einbrecher. Der Einbrecher, der vermutlich kurz vor der Rückkehr der Hauseigentümerin gewaltsam in das Anwesen eingedrungen war, flüchtete sofort zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Person wurde u.a. als 1,90 groß beschrieben, kräftige Gestalt, trug einen dunklen Kapuzenpulli und unter der Kapuze eine Mütze. In der Hand trug er einen Gegenstand in schlauchähnlicher Gestalt, evtl. handelte es sich um einen Sack. Eine umgehend eingeleitete Fahndung der Polizei in Herxheim und Umgebung verlief negativ. Die Polizei Landau bittet Zeugen um Mitteilung von verdächtigen Wahrnehmungen vor oder nach der Tat unter der 06341-287-0.

