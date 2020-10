Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: versuchter PKW-Aufbruch + Sachbeschädigung an KFZ Landau, 03.10.2020, Am Großmarkt, 06:00 - 13:30 Uhr

Landau (ots)

In einem Parkhaus in Landau "Am Großmarkt" wurde am Samstag in der Zeit von 06:00 - 13:30 Uhr ein PKW BMW massiv beschädigt. Ein bislang UT versuchte zunächst eine Fahrzeugtür aufzuhebeln. Als dies misslang, zerkratzte er das Fahrzeug ringsum und beschädigte weitere Fahrzeugteile. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 10000.- EUR. Die Polizei Landau bittet um Zeugenhinweise unter der 06341-287-0.

