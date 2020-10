Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Vandalismus, Vermüllung Landau, 02./03.10.2020, Verlängerung "Nußdorfer Weg"

Landau (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Verlängerung "Nußdorfer Weg", ca. 300 Meter nach dem Stadtviertel "Schützenhof" in Richtung Nußdorf, zu großflächigen Verunreinigungen. Nach aktuellem Kenntnisstand der Polizei feierten dort wohl Jugendliche/Heranwachsende, die Verantwortlichen hinterließen jede Menge Müll und Unrat. Auch wurden einige Schilder verbogen oder mutwillig aus der Halterung gerissen. Die Personalien der Feiernden sind der Polizei Landau nicht bekannt. Hinweise bitte an die 06341-2870 oder pilandau@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell