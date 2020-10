Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kirrweiler - Verkehrsunfall am Bahnübergang

Edenkoben (ots)

Glück gehabt hat ein 65-jähriger Mann aus Neustadt am späten Sonntagabend (22:43 Uhr), als er sich dazu entschloss den Bahnübergang in Kirrweiler (Pfalz) bei geschlossenen Schranken zu überqueren. Hierbei übersah er jedoch die herannahende Regionalbahn, die das Fahrzeug des Mannes an der Front erfasste. Der Fahrer kam lediglich mit einem Schrecken davon. Die Fahrgäste der Regionalbahn blieben ebenfalls unverletzt. Die Strecke Landau - Neustadt wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. In einem Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr muss der Mann sich nun verantworten.

