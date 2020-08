Polizei Gütersloh

POL-GT: Trickdiebe erbeuten Bargeld in Gütersloh

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Ein gutmütiger älterer Herr ist am Dienstagvormittag (04.08., 10.30 Uhr) Opfer von Trickbetrügerinnen geworden. Sie erbeuteten Bargeld.

Um 10.30 Uhr schellte eine bislang unbekannte Frau an der Haustür des 88-jährigen Mannes an der Carl-Miele Straße. Die Unbekannte bat darum, die Toilette nutzen zu dürfen und wurde daraufhin in die Wohnung gelassen.

Die geöffnete Haustür nutzte eine weitere unbekannte weibliche Täterin, sie ging in die Wohnung und durchsuchte diese unbemerkt nach Bargeld. Erst am Abend bemerkte der 88-Jährige das Fehlen des Geldes.

Die beiden Täterinnen konnten wie folgt beschrieben werden: Die erste Frau war ca. 170cm groß, 40-45 Jahre alt, kräftig und stark geschminkt. Bekleidet war sie mit einem grauen Rock und einem gestreiften T-Shirt. Zudem trug sie eine graue Umhängetasche. Die zweite Frau war ebenfalls ca. 170cm groß, hatte eine sehr schmale Figur und war ganz in schwarz gekleidet. Zudem trug sie weiße Turnschuhe.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Vorfall machen? Wem sind die Damen rund um die Tatzeit in der Nähe des Tatorts aufgefallen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell