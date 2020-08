Polizei Gütersloh

POL-GT: 17-Jähriger leistet Widerstand nach Verkehrsdelikt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Montagabend (03.08.,22.45 Uhr) wurde durch eine zivile Polizeistreife auf der Kirchstraße ein jugendlicher E-Scooter-Fahrer aufgrund eines Verkehrsdeliktes kontrolliert. In der Folge ergaben sich weitere Verstöße sowie ein Widerstand gegen die Maßnahmen der Beamten.

Der 17-jährige Gütersloher befuhr mit einem E-Scooter zunächst verbotswidrig den Gehweg der Kirchstraße in Richtung Bahnhof Gütersloh. Die Polizeibeamten hielten E-Scooter-Fahrer daraufhin zur Kontrolle an. Im Rahmen der Feststellung räumte der junge Mann einen Drogenkonsum am gleichen Tag ein und händigte den Beamten zudem freiwillig ein Tütchen mit Cannabis aus.

Als die Beamten den 17-Jährigen zur Entnahme einer Blutprobe durch einen Arzt zur Polizeiwache Gütersloh fahren wollten, wurde dieser zunehmend aggressiver. Er wehrte sich massiv gegen die Maßnahme, so dass ein Beamter hierdurch leicht verletzt wurde. Zudem provozierte und bedrohte der Jugendliche die Beamten immer wieder.

Im Anschluss wurde der 17-Jährigen an seinen Vater übergeben. Neben dem Verkehrsdelikt muss sich der Jugendliche nun in Strafverfahren wegen Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

