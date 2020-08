Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfall mit Traktor - 84-jährige Fußgängerin leicht verletzt

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - Am Montagabend (03.08., 18.17 Uhr) kam es auf der Oerlinghauser Straße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem eine 84-jährige Frau leicht verletzt wurde.

Die Fußgängerin schob ihr Pedelec an einer Verkehrsinsel über die Fahrbahn. Zeitgleich befuhr ein 22-jähriger Traktor-Fahrer die Oerlinghauser Straße in Richtung Schloß Holte-Stukenbrock. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Traktor und dem von der Fußgängerin geschobenen Pedelec. Das Zweirad wurde im hinteren Bereich vollständig beschädigt. An dem Traktor entstand kein sichtbarer Sachschaden. Die 84-jährige Dame klagte über leichte Verletzungen. Vorsorglich wurde sie in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren.

