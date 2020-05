Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel/Herten: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

Aus einem Lagerraum eines Restaurant an der Wartburgstraße haben unbekannte Täter in der Nacht zu Sonntag, etwa um Mitternacht, ein Bierfass gestohlen. Ungefähr zu gleichen Zeit wurde auf dem Parkplatz ein Verdächtiger beobachtet, der dort ein Auto beschädigt haben soll. In der Nähe wurden kurze Zeit später mehrere Tatverdächtige angetroffen und überprüft. Ob sie mit den Straftaten zu tun haben, wird jetzt geprüft.

An der Bockenfelder Straße haben Unbekannte am Samstag zwischen 11.30 h und 12.00 h ein zum Lüften offenstehendes Fenster als Einstieg in eine Wohnung genutzt. Aus einem Zimmer wurden Geld und Schmuck gestohlen. Die Diebe entkamen unerkannt.

Herten:

Am Sonntagmorgen um kurz vor 08.00 h teilte ein Zeuge mit, dass gerade in ein Vereinsheim an der Katzenbuschstraße eingebrochen werden würde. Durch die guten Informationen des Zeugen konnten die Beamten in der Nähe einen Tatverdächtigen, einen 46-jährigen Hertener, antreffen. Bei dem Tatverdächtigen fanden die Beamten noch weitere Gegenstände, die aus Straftaten stammen könnten und eine kleine Menge Drogen. Der Mann wurde festgenommen und musste mit zur Wache. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er entlassen.

