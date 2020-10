Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Geschwindigkeitskontrollen

Landau (ots)

Bei Geschwindigkeitskontrollen in der Godramsteiner Hauptstraße waren am Montag in der Zeit zwischen 8.00 und 9.15 Uhr 27 von 75 gemessenen Fahrzeugen mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Bei erlaubten 30 km/h wurde der Schnellste mit 51 km/h gemessen.

