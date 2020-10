Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Eschbach- Unfallflucht an zwei Fahrzeugen

Eschbach (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag, 05.10/06.10.2020, wurden zwei geparkte Fahrzeug in Eschbach, in der Weinstraße beschädigt. Vermutlich streifte ein größeres Fahrzeug beim Vorbeifahren die geparkten Fahrzeuge und verschob eines davon sogar um ca. 1,5m.

Hinweise auf den bislang unbekannten Unfallbeteiligten bittet die Polizeiinspektion Landau, unter Telefon 06341/2870 oder per unter pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

